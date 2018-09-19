Саміт у Пхеньяні: про що домовилися лідери двух Корей [ Редактировать ]
Розморозити переговори щодо ядерного роззброєння Корейського півострова домовилися лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін.
Відтак, очікують, що на спільному брифінгу за підсумком саміту в Пхеньяні глави двох країн оголосять про новий етап денуклеаризації КНДР.
Нагадаю, до північнокорейської столиці Мун Чже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.
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