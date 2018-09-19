Кибер-мошенники атаковали Госдеп США

Госдеп - один из крупнейших работодателей среди американских госструктур: 45 тысяч чиновников, 13 тысяч дипломатов, 11 тысяч человек технического персонала в посольствах и консульствах по всему миру. Учитывая, что сотрудники ведомства разбросаны по планете, электронную почту