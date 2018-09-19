США планує збільшити військову допомогу Україні [ Редактировать ]
У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні. Сенат ухвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік. У ньому передбачена безпекова допомога Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Про це інформує у Facebook посольство України в США.
У дописі, зокрема, зазначено, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проект голосуватимуть у Палаті представників.
Після цього - документ передадуть на підпис до президента.
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