У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні. Сенат ухвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік. У ньому передбачена безпекова допомога Україні в розмірі 250 мільйонів доларів. Про це інформує у Facebook посольство України в США.

У дописі, зокрема, зазначено, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проект голосуватимуть у Палаті представників.

Після цього - документ передадуть на підпис до президента.