Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам двустороннего саммита. Об этом сообщает "Интерфакс".

Церемония подписания документа проходила в резиденции для высоких гостей Пэкхвавон и транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле.

Отмечается, что содержание соглашений пока не известно. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планируют выступить с совместным заявлением.

Также министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности рисков военных столкновений.

Ранее мы писали о том, что лидеры Южной и Северной Кореи встретились в Пхеньяне.