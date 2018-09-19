Лидеры Южной и Северной Кореи подписали важное соглашение [ Редактировать ]
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам двустороннего саммита. Об этом сообщает "Интерфакс".
Церемония подписания документа проходила в резиденции для высоких гостей Пэкхвавон и транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле.
Отмечается, что содержание соглашений пока не известно. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планируют выступить с совместным заявлением.
Также министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности рисков военных столкновений.
Ранее мы писали о том, что лидеры Южной и Северной Кореи встретились в Пхеньяне.
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