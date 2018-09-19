Лідери двох Корей оголосили про виведення відносини на новий рівень [ Редактировать ]
"Нова ера" на Корейському півострові. Кім Чен Ин і Мун Чже Ін оголосили про підписання декількох угод, які виведуть відносини між країнами на новий рівень. Про це повідомляє BBC.
Серед іншого, лідери домовилися розморозити переговори щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. А ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року.
Нагадаю, до північнокорейської столиці президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.
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