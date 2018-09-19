В Мадриді під час ремонтних робіт загинула людина [ Редактировать ]
1 людина загинула, 11 постраждали під час ремонтних робіт у готелі в Мадриді. Двоє - у критичному стані.
На людей із великої висоти обвалилося будівельне риштовання. На місці інциденту працюють рятувальники.
Що спричинило падіння конструкції наразі невідомо.
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