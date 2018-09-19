На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус і легковик

Знову смертельна ДТП на Львівщині. Приблизно опівночі на трасі біля села Лужки зіткнулися рейсовий міжнародний автобус і легковик. Удар був таким потужним, що автобус перекинувся на бік, а легковик практично зім'яло і винесло на узбіччя