Посіви конопель на майже мільйон гривень виявили поліцейські у Кропивницькому. Зілля вирощував місцевий житель у спеціальному парнику.

Там чоловік встановив лампи, обігрівачі та автономний полив для кожної з-поміж півсотні рослин. Висота кущів сягала кількох метрів.

За цінами "чорного ринку", їхня вартість - близько мільйона гривень. Наразі триває слідство, чоловікові загрожує до 3-х років неволі.