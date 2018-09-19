У Кропивницькому виявили посіви конопель на майже мільйон гривень [ Редактировать ]
Посіви конопель на майже мільйон гривень виявили поліцейські у Кропивницькому. Зілля вирощував місцевий житель у спеціальному парнику.
Там чоловік встановив лампи, обігрівачі та автономний полив для кожної з-поміж півсотні рослин. Висота кущів сягала кількох метрів.
За цінами "чорного ринку", їхня вартість - близько мільйона гривень. Наразі триває слідство, чоловікові загрожує до 3-х років неволі.
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