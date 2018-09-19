В округах Горрі і Джорджтаун оголошено примусову евакуацію

Уже 33 життя забрав потужний буревій Флоренс у Сполучених Штатах. 26 людей загинули в Північній Кароліні і 6 - у Південній. Іще одна жертва стихії - у Вірджинії.

У цих штатах загалом перекрито понад тисячу автошляхів, щонайменше півмільйона будинків знеструмлено, в округах Горрі і Джорджтаун оголошено примусову евакуацію.

За найскромнішими підрахунками, на Північну Кароліну цими днями обрушилося 30 трильйонів літрів опадів. Синоптики попереджають: хоча буревій і послабшав, повені триватимуть іще 2-3 тижні.