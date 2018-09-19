На Донеччині троє людей захворіли на ботулізм [ Редактировать ]
Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина - повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації - у важкому стані.
Від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм, восьмеро людей померли. Лікарі вкотре застерігають бути обережними при вживанні консервованих і м'ясних продуктів, та в'яленої риби.
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