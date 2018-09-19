В школу на разборки: отец с топором решил "отомстить" за сына [ Редактировать ]
В Одессе в школу №101 на расправу с обидчиками сына пришел мужчина с топором. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "РБК-Украина".
На место прибыл наряд полиции охраны.
"Человек мотивирует свои действия тем, что его сын учится в этой школе и его длительное время оскорблял одноклассник. Отец решил разобраться", - рассказал заместитель командира батальона полиции охраны Владимир Ильенко.
Правоохранители утверждают, что задержанный оказывал им сопротивление и на него надели наручники.
В школе, где произошел инцидент, заверили, что мальчик не подвергался травле. Однако конфликт был, но его уладили с родителями мальчиков.
"Мальчики бегали на перемене, толкнули друг друга, и начали толкаться. Учительница их остановила. Они начали друг другу говорить всякие нехорошие слова. Она пригласила мам, и они сразу разобрались", - рассказала директор школы №101 Татьяна Щупарская.
"А вечером, уже после пяти, папа, видимо, решил разобраться", - добавила директор школы.
В полиции действия мужчины квалифицировали по статье "незаконное обращение с холодным оружием". Отцу мальчика грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Днепре мужчина зарубил топором сожительницу.
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