В Одессе в школу №101 на расправу с обидчиками сына пришел мужчина с топором. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "РБК-Украина".

На место прибыл наряд полиции охраны.

"Человек мотивирует свои действия тем, что его сын учится в этой школе и его длительное время оскорблял одноклассник. Отец решил разобраться", - рассказал заместитель командира батальона полиции охраны Владимир Ильенко.

Правоохранители утверждают, что задержанный оказывал им сопротивление и на него надели наручники.

В школе, где произошел инцидент, заверили, что мальчик не подвергался травле. Однако конфликт был, но его уладили с родителями мальчиков.

"Мальчики бегали на перемене, толкнули друг друга, и начали толкаться. Учительница их остановила. Они начали друг другу говорить всякие нехорошие слова. Она пригласила мам, и они сразу разобрались", - рассказала директор школы №101 Татьяна Щупарская.

"А вечером, уже после пяти, папа, видимо, решил разобраться", - добавила директор школы.

В полиции действия мужчины квалифицировали по статье "незаконное обращение с холодным оружием". Отцу мальчика грозит до пяти лет лишения свободы.

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