У Черкаській області чоловік напідпитку побив виховательку дитсадка. Вона зараз у лікарні. А все через те, що жінка зробила батькові одного з малюків зауваження. Яке прохання коштувало їй здоров'я - дізналися наші кореспонденти.

"Скаліограма шийного відділу відділу позвоночніка".

Ось уже майже тиждень Олену Торченюк лікарі не відпускають зі стаціонару. На лікарняне ліжко виховательку дитячого садка привезли прямо з ігрового майданчика. У жінки - численні забої та струс мозку після спілкування із захмелілим батьком одного з малюків, які ходять у садок. Постраждала розповідає: чоловік прийшов забирати дитину і просто переступив через невисоку огорожу на майданчику. Олена зробила зауваження, що батько подає поганий приклад дітям.

"Він переступив, забрав свою дитину. Тут таки він вертається назад, його це возмутило, видно, що зробили йому зауваження. Я зараз покажу дітям, і покажу всім, як треба ходити, і пошлі ви, і туда і сюда вобщєм", - розповідає Олена Торченко, вихователька дитячого садка.

Це відео зняли колеги Олени. Розлючений батько, не добираючи виразів, грубіянить співробітникам дитсадка, а потім - з кулаками кидається на виховательку.

"Я щось нарушив? Я щось нарушив? Чого ти, глазами кліпаєш?"

Від агресивного чоловіка дісталося ще одній виховательці - її він зачепив під час бійки. Але ці травми - ніщо, порівняно з тією, яку дістали діти, кажуть працівники дитсадка.

"Ми наче розумієм, а дітям страшно. Вони починають плакати, і нашо їм бачити змалечку таку ситуацію?", - говорить Галина Ридванська, вихователька дитячого садка.

Утихомирити чоловіка вдалося лише тоді, коли втрутився батько іншої дитини. За кілька днів бешкетник знову прийшов у садок - вибачатися.

"Ну через заборчик я переступив, а я собі в голові там накрутив, що я тіпу паршивий папа, паршивий приклад подав. Ну так получилось", - каже Віктор, батько вихованця дитячого садка.

Проте одних вибачень - замало, кажуть у поліції. Уже відкрите кримінальне провадження - за завдані легкі тілесні ушкодження.

"Санкція статті не передбачає відразу затримання - справа скерується до суду і про міру запобіжного заходу буде відповідно подаватися до суду", - каже Ігор Голона, керівник Монастирищенського відділенні поліції.

Максимальний термін, який світить чоловікові, півроку в'язниці. А в дитсадку вже всерйоз подумують про охорону. До цього інциденту - її в закладі не було.