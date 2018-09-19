Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами

На Київщині голова громадської організації нелегально торгував зброєю та боєприпасами. Зловмисника затримали у центрі міста Баришівка під час отримання ста тисяч гривень.

За ці гроші чоловік продав два пістолети-кулемети "Скорпіон", автомат Калашникова та понад 250 набоїв до нього. А ще дві гранати із запалами та дві реактивні протитанкові гранати.

Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами.