Дети Пугачевой и Галкина получили "обычные" подарки на пятилетие (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой пятый день рождения. Галкин опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором дети радуются подаренным хомячкам и канарейкам.
Пользователи предположили, что это далеко не все подарки, которые получат близнецы.
Ранее мы писали о том, что дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом.
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