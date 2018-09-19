Во вторник, 18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой пятый день рождения. Галкин опубликовал видео на своей странице в Instagram, на котором дети радуются подаренным хомячкам и канарейкам.

Пользователи предположили, что это далеко не все подарки, которые получат близнецы.

Ранее мы писали о том, что дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом.