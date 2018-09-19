Така присутність є для Польщі єдиною гарантією безпеки проти агресії Росії

Дональд Трамп не виключає постійного розміщення військ США у Польщі. Про це він заявив перед зустріччю з польським президентом Анджеєм Дудою в Білому домі.

А вже після перемов - на спільній прес-конференції, очільник Польщі зазначив, що така присутність є для його країни єдиною гарантією безпеки проти ймовірної агресії з боку Росії.

Нагадаю, раніше у Міноборони Польщі заявили, що на облаштування постійної американської військової бази Варшава готова надати 2 мільярди доларів.