Трамп не виключає постійного розміщення військ США у Польщі [ Редактировать ]
Дональд Трамп не виключає постійного розміщення військ США у Польщі. Про це він заявив перед зустріччю з польським президентом Анджеєм Дудою в Білому домі.
А вже після перемов - на спільній прес-конференції, очільник Польщі зазначив, що така присутність є для його країни єдиною гарантією безпеки проти ймовірної агресії з боку Росії.
Нагадаю, раніше у Міноборони Польщі заявили, що на облаштування постійної американської військової бази Варшава готова надати 2 мільярди доларів.
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