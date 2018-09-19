Не планеты: Apple раскрыла секрет новых обоев iPhone [ Редактировать ]
Компания Apple опубликовала видео, где показала возможности съемки новых iPhone. Кроме того купертиновцы раскрыли загадку новых обоев, которые стали визитной карточкой iPhone Xs и Xs Max. Об этом сообщает UA Format.
Оказалось, что на фото изображены не планеты, как много пользователей могли бы подумать, да и снимки были сделаны на профессиональный фотоаппарат, а не на сами iPhone.
Картинки сделаны с использованием динамика и субстанций, вроде мыла, воды и кукурузного сиропа, а также различных химический реакций.
Отметим, что видео, которое опубликовала Apple снятое в 4К и в замедленном режиме, а съемкой занимались профессиональные фотографы.
Ранее мы писали о том, что Apple прекратила продажи iPhone X.
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