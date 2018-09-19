Компания Apple опубликовала видео, где показала возможности съемки новых iPhone. Кроме того купертиновцы раскрыли загадку новых обоев, которые стали визитной карточкой iPhone Xs и Xs Max. Об этом сообщает UA Format.

Оказалось, что на фото изображены не планеты, как много пользователей могли бы подумать, да и снимки были сделаны на профессиональный фотоаппарат, а не на сами iPhone.

Картинки сделаны с использованием динамика и субстанций, вроде мыла, воды и кукурузного сиропа, а также различных химический реакций.

Отметим, что видео, которое опубликовала Apple снятое в 4К и в замедленном режиме, а съемкой занимались профессиональные фотографы.

Ранее мы писали о том, что Apple прекратила продажи iPhone X.