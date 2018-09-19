В компании Samsung решили отказаться от выпуска некоторых бюджетных моделей. Так, в их ряд попадут смартфоны, дешевле 7 тысяч гривен. По мнению сотрудников компании, эти модели не конкурентоспособны на рынке доступных смартфоном из Китая. Об этом сообщает ресурс Akket.

Сейчас у Samsung ситуация сложилась таким образом, что на один смартфон Samsung приходится около 4 аналогов от одной только Huawei, без учета прочих производителей, среди которых Xiaomi, Meizu, Doogee и другие.

Первым попадет под "нож" модельный ряд Galaxy J. Вскоре компания перестанет выпускать эти бюджетные смартфоны вовсе.

В Samsung понимают, что у конкурентов за 7 тысяч гривен есть более привлекательные модели с богатым наполнением возможностей и мощным техническим оснащением: производительные процессоры, больше памяти, лучше экраны и даже модуль NFC.

После упразднения бюджетного сегмента, увеличится количество устройств в линейке Galaxy A. Более того, вскоре появится новый модельный ряд - Galaxy M, в котором будут выпускаться устройства предтопового уровня.

По мнению руководства компании, подобный шаг поможет сосредоточить силы на устройствах среднего и топового сегмента, сделав их более конкурентоспособными.

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