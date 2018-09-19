Со вторника, 18 сентября, в Украине запретили иностранные препараты, применяемые для лечения ринита и заложенности носа. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о препарате Acatar Acti-Tabs, блистеры по 12 таблеток. Производителем лекарств является US Pharmacia Sp.z o.o. (Польша). Под постоянный запрет попал препарат Cirrus Duo в блистерах по 6 таблеток. Производитель - USB Pharma GmbH (Германия).

Запрет установили из-за обращения незарегистрированных в Украине указанных препаратов.

Применяют лекарства для облегчения симптомов ринита, таких как отек слизистых оболочек носа и околоносовых пазух, насморк, заложенность носа и чихание.

Ранее в Украине запретили известный антисептик.