В Украине запретили популярные лекарства от насморка [ Редактировать ]
Со вторника, 18 сентября, в Украине запретили иностранные препараты, применяемые для лечения ринита и заложенности носа. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Речь идет о препарате Acatar Acti-Tabs, блистеры по 12 таблеток. Производителем лекарств является US Pharmacia Sp.z o.o. (Польша). Под постоянный запрет попал препарат Cirrus Duo в блистерах по 6 таблеток. Производитель - USB Pharma GmbH (Германия).
Запрет установили из-за обращения незарегистрированных в Украине указанных препаратов.
Применяют лекарства для облегчения симптомов ринита, таких как отек слизистых оболочек носа и околоносовых пазух, насморк, заложенность носа и чихание.
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