Каждую третью среду сентября в Украине отмечают свой профессиональный праздник специалисты в области управления персоналом - HR-менеджеры.

В 2018 году праздник совпал с 19 сентября. Быть представителем этой профессии совсем нелегко, ведь ты всегда контактируешь с людьми, у которых абсолютно разное мировосприятие.

Иногда HR-менеджеры сталкиваются с очень странными и забавными соискателями и ничего кроме удивления не возникает, не говоря уже о приглашении на собеседование.

А те, кто ищут работу, продолжают допускать в резюме глупые ошибки.

Самые нелепые моменты в резюме: грамматические ошибки, прикрепленные фото в купальнике или в толпе людей, а также самолюбование своими достоинствами в профессиональной и личностной сфере.

​(Фраза из реального сопроводительного письма к резюме)

Среди самых глупых фраз в резюме HR-специалисты выделяют такие:

"нацелен на карьерный рост, мечтаю стать генеральным директором",

"я симпатичная молодая блондинка"

"возьмите меня на работу, я классный"

"я получил лидерский опыт, управляя "кланами" воинов в компьютерной игре"

"готов к любой работе"

Forbes опубликовал исследование CareerBuilder (ресурс для поиска работы), в котором представлены самые смешные и оригинальные резюме.

Соискатель составил резюме полностью на языке одного из самых популярных в мире сериалов "Звездный путь". Клингонский язык был специально придуман для одной из инопланетных рас в 1980-х, и, в некоторой степени, прижился на Земле.

Еще одно резюме было составлено на упрощенном языке SMS-общения. Заглавные буквы в нем отсутствовали, а вместо некоторых слов использовались сокращения (например, "u" вместо "you"). Но это все более шуточные варианты. Как-то мужчина всерьез описал в резюме, сколько времени провел в тюрьме за нападение на прошлого директора.

А вот еще один забавный случай - свое резюме кандидат сопроводил собственными фото, начиная с младенчества до настоящего времени.

20 глупостей, которые люди написали в своих резюме:

Будет лучше, если я не буду работать с людьми. Если это резюме не сорвет вам крышу, пожалуйста, отошлите его обратно отправителю в конверте, который я приложил. Мне нагадали новую работу, и я думаю, что ваша компания мне идеально подходит. Пожалуйста, не читайте приложенное резюме - оно очень старое. В университете я был среди 66% лучших студентов. Прошлый опыт работы: фрилансер-неудачник. Опыт: купал, кормил и расчесывал собак в течении нескольких лет. Отличная память, математический склад ума, отличная память, эффективный менеджер, хорошо решаю математические проблемы Почему покинул предыдущую работу: меня уволили, чтобы отдать место подружке вице-президента компании. Женат, восемь детей. Согласен на частые командировки. Личные цели: самостоятельно построить дом при помощи моего шурина. Желаемая заплата: для начала тысяч $50-$60 в год. Это без бонуса. Ну и страховку, пенсионный план, больничные и т.п. Опыт работы: правильно отвечал на вопросы клиентов. Образование: окончил хреновую школу, но с красным дипломом. Никогда не был уволен, хотя это может случиться в будущем. Семейное положение: пять детей, собака - Джаспер, кот - Моррис, хомячек - Бинки. Возьмите меня на работу, вы не пожалеете. Я смешная, красивая, креативная. Не, реально. Почему покинул предыдущую работу: они просто перестали мне платить. Цели: хочу найти работу, где могу инфицировать других своим энтузиазмом и профессионализмом. Интересы: любые прикольные проекты.

Следите за тем, как ваше резюме составлено. В интернете размещено в свободном доступе множество статей на тему, как правильно написать резюме и получить работу мечты.

Также рodrobnosti.ua предлагают вам 5 фраз, от которых стоит отказаться во время собеседования.