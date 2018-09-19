День HR-менеджера: самые смешные и нелепые фразы из резюме [ Редактировать ]
Каждую третью среду сентября в Украине отмечают свой профессиональный праздник специалисты в области управления персоналом - HR-менеджеры.
В 2018 году праздник совпал с 19 сентября. Быть представителем этой профессии совсем нелегко, ведь ты всегда контактируешь с людьми, у которых абсолютно разное мировосприятие.
Иногда HR-менеджеры сталкиваются с очень странными и забавными соискателями и ничего кроме удивления не возникает, не говоря уже о приглашении на собеседование.
А те, кто ищут работу, продолжают допускать в резюме глупые ошибки.
Самые нелепые моменты в резюме: грамматические ошибки, прикрепленные фото в купальнике или в толпе людей, а также самолюбование своими достоинствами в профессиональной и личностной сфере.
(Фраза из реального сопроводительного письма к резюме)
Среди самых глупых фраз в резюме HR-специалисты выделяют такие:
- "нацелен на карьерный рост, мечтаю стать генеральным директором",
- "я симпатичная молодая блондинка"
- "возьмите меня на работу, я классный"
- "я получил лидерский опыт, управляя "кланами" воинов в компьютерной игре"
- "готов к любой работе"
Forbes опубликовал исследование CareerBuilder (ресурс для поиска работы), в котором представлены самые смешные и оригинальные резюме.
Соискатель составил резюме полностью на языке одного из самых популярных в мире сериалов "Звездный путь". Клингонский язык был специально придуман для одной из инопланетных рас в 1980-х, и, в некоторой степени, прижился на Земле.
Еще одно резюме было составлено на упрощенном языке SMS-общения. Заглавные буквы в нем отсутствовали, а вместо некоторых слов использовались сокращения (например, "u" вместо "you"). Но это все более шуточные варианты. Как-то мужчина всерьез описал в резюме, сколько времени провел в тюрьме за нападение на прошлого директора.
А вот еще один забавный случай - свое резюме кандидат сопроводил собственными фото, начиная с младенчества до настоящего времени.
20 глупостей, которые люди написали в своих резюме:
- Будет лучше, если я не буду работать с людьми.
- Если это резюме не сорвет вам крышу, пожалуйста, отошлите его обратно отправителю в конверте, который я приложил.
- Мне нагадали новую работу, и я думаю, что ваша компания мне идеально подходит.
- Пожалуйста, не читайте приложенное резюме - оно очень старое.
- В университете я был среди 66% лучших студентов.
- Прошлый опыт работы: фрилансер-неудачник.
- Опыт: купал, кормил и расчесывал собак в течении нескольких лет.
- Отличная память, математический склад ума, отличная память, эффективный менеджер, хорошо решаю математические проблемы
- Почему покинул предыдущую работу: меня уволили, чтобы отдать место подружке вице-президента компании.
- Женат, восемь детей. Согласен на частые командировки.
- Личные цели: самостоятельно построить дом при помощи моего шурина.
- Желаемая заплата: для начала тысяч $50-$60 в год. Это без бонуса. Ну и страховку, пенсионный план, больничные и т.п.
- Опыт работы: правильно отвечал на вопросы клиентов.
- Образование: окончил хреновую школу, но с красным дипломом.
- Никогда не был уволен, хотя это может случиться в будущем.
- Семейное положение: пять детей, собака - Джаспер, кот - Моррис, хомячек - Бинки.
- Возьмите меня на работу, вы не пожалеете. Я смешная, красивая, креативная. Не, реально.
- Почему покинул предыдущую работу: они просто перестали мне платить.
- Цели: хочу найти работу, где могу инфицировать других своим энтузиазмом и профессионализмом.
- Интересы: любые прикольные проекты.
Следите за тем, как ваше резюме составлено. В интернете размещено в свободном доступе множество статей на тему, как правильно написать резюме и получить работу мечты.
Также рodrobnosti.ua предлагают вам 5 фраз, от которых стоит отказаться во время собеседования.
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