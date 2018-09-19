Во Львове ввели скидочные карты для туристов [ Редактировать ]
В центре Львова ввели карточки для туристов, которые действуют на проездные в электротранспорте. В частности, с помощью такой карточки каждый турист может подняться на Ратушу, заказать экскурсию, посетить три музея и галереи на выбор. Также эта карта дает скидку в ресторанах и сувенирных магазинах.
На данный момент карты находятся в тестовом режиме, и продаются только в центре города на площади Рынок. В конце месяца их можно будет приобрести и через Интернет, сообщает "Сегодня".
"Не считая скидки в ресторанах - это около 100 гривен экономии на таких базовых услугах. Карты ценятся от 250 гривен за 24 часа, 350 гривен за 48 часов и 450 гривен за 72 часа. Человек может выбрать из 22 музеев и галерей", - рассказала Марьяна Олеськив, директор "Центра развития туризма во Львове".
Ранее мы сообщали, что во Львове распространяется опасное инфекционное заболевание.
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