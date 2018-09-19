В Ивано-Франковске компания "Гудвелли Украина", в которую инвестирует Дания, построит новый завод по переработке мяса.

Несколько лет подряд велись переговоры относительно строительства этого завода. Некоторые районы Ивано-Франковска конкурировали за право размещения мясокомбината. Окончательное соглашение было подписано весной этого года, 4 мая. Договор подписали между представителями компании и местного руководства на разных уровнях, сообщает "Агроцентр".

Компания "Гудвелли Украина" активно работает в области. В Галицком районе уже размещены свинокомплексы компании, поля для выращивания сырье, а в селе Тустань строят биогазовый завод. На новом будет создано более 700 рабочих мест с официальной зарплатой.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске представили выпечку, изготовленную по старинным рецептам.