Фото: разочарованный Неймар / GettyImages/Global Images Ukraine

18 сентября cтартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/2019. По итогам первого игрового дня УЕФА выбрал лучший момент из сыгранных поединков. Им стал курьезный случай, произошедший в матче "Ливерпуля" с ПСЖ, в центре внимания которого оказался нападающий французского клуба Неймар.

В одном из эпизодов, звездный бразилец вернулся на свою половину поля, чтобы помочь обороне, и "остался в дураках". Неймар легко купился на ложное движение Мане, после которого соперник спокойно ушел в другую сторону и ворвался в штрафную площадь парижан, тем самым заставив болельщиков смеяться над футболистом.

В соцсетях шутят, что на месте Неймара мог сыграть лучше даже защитник из детской команды. Также они отмечают, что самый дорогой футболист планеты обязан владеть хотя бы начальными навыками в плане игры в защите, и, что с такой игрой у бразильца нет никаких шансов заполучить заветный Золотой мяч.

Напомним, также в рамках первого игрового дня состоялись поединки "Барселона" - ПСВ, "Интер" - "Тоттенхэм" и "Монако" - "Атлетико".