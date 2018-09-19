Форвард "Ливерпуля" унизил Неймара в поединке Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Фото: разочарованный Неймар / GettyImages/Global Images Ukraine
18 сентября cтартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/2019. По итогам первого игрового дня УЕФА выбрал лучший момент из сыгранных поединков. Им стал курьезный случай, произошедший в матче "Ливерпуля" с ПСЖ, в центре внимания которого оказался нападающий французского клуба Неймар.
В одном из эпизодов, звездный бразилец вернулся на свою половину поля, чтобы помочь обороне, и "остался в дураках". Неймар легко купился на ложное движение Мане, после которого соперник спокойно ушел в другую сторону и ворвался в штрафную площадь парижан, тем самым заставив болельщиков смеяться над футболистом.
😵 Момент дня от @Mastercard: Садьо Мане изящно расправляется с Неймаром 👌 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/XdKb9reXtA— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 сентября 2018 г.
В соцсетях шутят, что на месте Неймара мог сыграть лучше даже защитник из детской команды. Также они отмечают, что самый дорогой футболист планеты обязан владеть хотя бы начальными навыками в плане игры в защите, и, что с такой игрой у бразильца нет никаких шансов заполучить заветный Золотой мяч.
Напомним, также в рамках первого игрового дня состоялись поединки "Барселона" - ПСВ, "Интер" - "Тоттенхэм" и "Монако" - "Атлетико".
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