Пожар произошел в школе в Хмельницком, детей из здания эвакуировали. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Андрей Козак, сообщает УНН.

"Есть пожар в школе. Сейчас идет процесс ликвидации", – сообщил пресс-секретарь.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Детей эвакуировали.

Больше информации в ГСЧС пообещали предоставить позже.

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