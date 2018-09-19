В Хмельницком горит школа (видео) [ Редактировать ]
Пожар произошел в школе в Хмельницком, детей из здания эвакуировали. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Андрей Козак, сообщает УНН.
"Есть пожар в школе. Сейчас идет процесс ликвидации", – сообщил пресс-секретарь.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Детей эвакуировали.
Больше информации в ГСЧС пообещали предоставить позже.
Ранее мы сообщали, что под Харьковом пассажирский автобус загорелся на ходу.
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