Ворвались в дом и выстрелили в собаку: в Днепре грабители напали на семью [ Редактировать ]
В Днепре, в Краснополье грабители ворвались в один из домов, связали мать и ребенка, украли ценные вещи и скрылись с места преступления. Происшествия случилось вечером 18 сентября.
К счастью, потерпевшие остались целы и невредимы, однако собака, которая пыталась защитить хозяев от грабителей, сильно пострадала, сообщает ветеринарная клиника "На Рабочей" в Facebook.
"Дроби очень много, извлечь невозможно. Удалили буквально несколько штук, остальные остались внутри. Рана очень большая, ее ушили. Животное сегодня осталось у нас в стационаре. Надеемся, что пес выживет", - прокомментировали ситуацию врачи.
В настоящее время состояние собаки ветеринары оценивают как средней тяжести. О том, были ли мотивы, либо злоумышленники "залетные" - неизвестно. В пресс-службе Нацполиции отметили, что инцидент рассматривают как разбойное нападение.
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина зарубил топором сожительницу.
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