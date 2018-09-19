В Днепре, в Краснополье грабители ворвались в один из домов, связали мать и ребенка, украли ценные вещи и скрылись с места преступления. Происшествия случилось вечером 18 сентября.

К счастью, потерпевшие остались целы и невредимы, однако собака, которая пыталась защитить хозяев от грабителей, сильно пострадала, сообщает ветеринарная клиника "На Рабочей" в Facebook.

"Дроби очень много, извлечь невозможно. Удалили буквально несколько штук, остальные остались внутри. Рана очень большая, ее ушили. Животное сегодня осталось у нас в стационаре. Надеемся, что пес выживет", - прокомментировали ситуацию врачи.

В настоящее время состояние собаки ветеринары оценивают как средней тяжести. О том, были ли мотивы, либо злоумышленники "залетные" - неизвестно. В пресс-службе Нацполиции отметили, что инцидент рассматривают как разбойное нападение.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина зарубил топором сожительницу.