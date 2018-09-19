Во Львове 18 сентября, на улице Стрыйская - Научная произошло крушение строительного крана.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По словам депутата информации о пострадавших нет.

Очевидцы заявляют, что стрела упавшего крана на 2 метра вошла в квартиру дома, в котором пока никто еще не живет. И это уже не первый случай.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине расследуют аварию рейсового автобуса.