Во Львове на стройке упал строительный кран [ Редактировать ]
Во Львове 18 сентября, на улице Стрыйская - Научная произошло крушение строительного крана.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По словам депутата информации о пострадавших нет.
Очевидцы заявляют, что стрела упавшего крана на 2 метра вошла в квартиру дома, в котором пока никто еще не живет. И это уже не первый случай.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине расследуют аварию рейсового автобуса.
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