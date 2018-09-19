Настя Каменских показала фото без макияжа [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских не перестает радовать поклонников новыми фотографиями.
На очередном снимке, опубликованном в Instagram, Каменских предстала без макияжа.
"Красотка", "солнечный человечек", "без макияжа красивее многих", - пишут поклонники певицы.
Ранее Настя Каменских удивила поклонников фигурой в купальнике.
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