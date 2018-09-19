США збільшать військову підтримку України на чверть [ Редактировать ]
Сполучені Штати збільшать військову підтримку України на чверть. Сенат США ухвалив проект оборонного бюджету на наступний рік. Документ, зокрема, передбачає 250 мільйонів доларів безпекової допомоги нашій країні. Про це поінформувало українське посольство у США.
У дописі на своїй офіційній Facebook-сторінці установа, зокрема, зазначила, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави.
Тепер за проект голосуватимуть у Палаті представників Конгресу. Після затвердження там, документ передадуть на підпис президенту.
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