Україна закликає ООН посилити тиск на Росію [ Редактировать ]
73-я сесія Генасамблеї ООН відкрилася сьогодні у Нью-Йорку. А напередодні, перед початком загальних дебатів, постійне представництво України при організації звернулося до держав-членів ООН із закликом посилити тиск на Росію для звільнення Олега Сенцова та інших бранців Кремля.
Про це йдеться в листі українського постпреда Володимира Єльченка.
Нагадаю, Росія незаконно утримує понад 60 політв'язнів-українців. Серед них - засуджений на 20 років кримський режисер Олег Сенцов, журналіст "Укрінформ" Роман Сущенко та активіст Олександр Кольченко.
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