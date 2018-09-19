Військові провели випробування нових вітчизняних ракет РС-80 [ Редактировать ]
Українські військові вдало провели черговий етап випробувань нових вітчизняних ракет РС-80 "Оскол". На своїй сторінці у Facebook про це написав президент Петро Порошенко.
Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту за різних погодних умов.
"Оскол" - розробка державного концерну "Артем". Ці 80-міліметрові реактивні снаряди здатні вражати бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість і спроектовані для озброєння вертольотів, літаків та наземних платформ.
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Українські ракети РС-80 "Оскол" успішно пройшли випробування
Нові українські ракети РС-80 "Оскол" успішно пройшли черговий етап випробувань. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Петро Порошенко. Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту та за різноманітних погодних умов
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