Українські військові вдало провели черговий етап випробувань нових вітчизняних ракет РС-80 "Оскол". На своїй сторінці у Facebook про це написав президент Петро Порошенко.

Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту за різних погодних умов.

"Оскол" - розробка державного концерну "Артем". Ці 80-міліметрові реактивні снаряди здатні вражати бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість і спроектовані для озброєння вертольотів, літаків та наземних платформ.