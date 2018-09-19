На Донбасі загинуло двоє українських військових [ Редактировать ]
Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Двоє військових загинули, одного - поранено. Найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямі.
Окупанти з важких мінометів вдарили по селищу Луганському. Загалом, за добу - 25 ворожих атак. Обстріли фіксували вздовж усієї лінії розмежування. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки.
Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків.
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