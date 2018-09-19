Ударна група військово-морських сил США на чолі з атомним авіаносцем "Гарі Трумен" увійшла в Середземне море. Крім авіаносця, який несе дев'ять ескадрилей палубної авіації, зокрема гелікоптери - до складу групи входять ракетний крейсер "Нормандія" та кілька есмінців.

Згідно з повідомленнями прес-служби американських ВМС, група буде задіяна в морських операціях за участі союзників із НАТО та регіональних партнерів.

Нагадаю, зараз у східній частині акваторії Середземного моря перебувають три ракетних есмінці ВМС США, оснащені крилатими ракетами "Томагавк", а також флагман 6 оперативного флоту - штабний корабель "Маунт Вітні".