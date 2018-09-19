Буревій "Флоренс" у США: кількість жертв невпинно росте [ Редактировать ]
До 35 зросла кількість жертв потужного буревію "Флоренс" у Сполучених Штатах. Найбільше людей загинуло в Північній та Південній Кароліні.
У цих штатах загалом перекрито понад тисячу автошляхів, щонайменше півмільйона будинків знеструмлено, в округах Горрі і Джорджтаун - оголошено примусову евакуацію. За найскромнішими підрахунками - на Північну Кароліну цими днями обрушилося 30 трильйонів літрів опадів.
Синоптики попереджають, хоча буревій і послабшав, повені триватимуть іще 2-3 тижні.
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