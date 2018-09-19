На загальну суму 60 мільярдів доларів на рік

І поки Корейський півострів прямує до миру, дві найбільші економіки світу занурюються у торговельну війну. Пекін запроваджує додаткові мита на американські товари, на загальну суму 60 мільярдів доларів на рік.

У міністерстві фінансів КНР заявили, що таким чином відповіли на дії Вашингтона, який напередодні оголосив про новий 10-відсотковий податок на китайські товари на загальну річну суму 200 мільярдів доларів.

Такими "ударами" країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів.