Лідери домовилися про розширення військових, культурних та гуманітарних зв'язків

"Нова ера без війни". Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду про поступову денуклеаризацію Корейського півострова та допуск іноземних спостерігачів на ядерні об'єкти КНДР.

Кім Чен Ин, зокрема, погодився закрити найбільший ядерний об'єкт у країні - науково-дослідний центр у Йонбені, та демонтувати ядерний полігон Тонг-чан.

Серед іншого, лідери домовилися про розширення військових, культурних та гуманітарних зв'язків. А ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року.

Нагадаю, до північнокорейської столиці президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.