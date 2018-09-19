Кім Чен Ин погодився закрити науково-дослідний центр у Йонбені [ Редактировать ]
"Нова ера без війни". Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду про поступову денуклеаризацію Корейського півострова та допуск іноземних спостерігачів на ядерні об'єкти КНДР.
Кім Чен Ин, зокрема, погодився закрити найбільший ядерний об'єкт у країні - науково-дослідний центр у Йонбені, та демонтувати ядерний полігон Тонг-чан.
Серед іншого, лідери домовилися про розширення військових, культурних та гуманітарних зв'язків. А ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року.
Нагадаю, до північнокорейської столиці президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.
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