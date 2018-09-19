На Донеччині двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм [ Редактировать ]
Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина, - повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації у важкому стані.
Від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм, восьмеро людей померли.
Лікарі вкотре застерігають бути обережними при вживанні консервованих і м'ясних продуктів та в'яленої риби.
по теме
На Донеччині троє людей захворіли на ботулізм
Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина - повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації - у важкому стані
Дети Пугачевой и Галкина получили "обычные" подарки на пятилетие (видео)
Во вторник, 18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отметили свой пятый день рождения
В школу на разборки: отец с топором решил "отомстить" за сына
В Одессе в школу №101 на расправу с обидчиками сына пришел мужчина с топором
В Черкасской области мужчина избил воспитательницу детсада
В Черкасской области подвыпивший мужчина избил воспитательницу детсада. Все - из-за замечания. О чем попросила женщина? И что теперь грозит нервному отцу? Знает Станислав Кухарчук