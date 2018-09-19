В Україні зареєстровано 80 випадків захворювання на ботулізм

Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина, - повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації у важкому стані.

Від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм, восьмеро людей померли.

Лікарі вкотре застерігають бути обережними при вживанні консервованих і м'ясних продуктів та в'яленої риби.