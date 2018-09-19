Занедбані та голодні. Представниця омбудсмена навідалася до притулку для самотніх людей у селі Данильча на Івано-Франківщині. І оприлюднила звіт, про жахливі умови в цьому закладі. Наші кореспонденти поїхали перевірити. І от що побачили.

Відділення стаціонарного догляду за інвалідами та самотніми людьми в селі Данильча. Днями без попередження сюди навідались представники уповноваженого з прав людини.

"Оце є практично пролежні під памперсом. Оце такі в людей лежачих ноги. Час від часу дають їм печінку і рибу, а м'яса в них немає взагалі", - каже Світлана Дем'янчук, регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого з прав людини в Івано-Франківській обл.

Кухар демонструє приготовані страви і переконує - ніхто у них не голодує.

"- Сто грам каші вареної, сто грам салату, печінки вісімдесят грам.

- Оцього має вистачити?

- Цілком вистачає".

"- Мясо дають тут?

- Котлети дають.

- Часто?

- Два рази. Рано ковбасу дають", - говорить Михайло, підопічний відділу стаціонарного догляду у селі Данильча.

Нині у закладі - двадцять три людини. Майже половина - прикуті до ліжка. Усі тісняться ось у цьому двоповерховому будинку. Споруді понад півстоліття. Підлога прогнила, стіни вкриті тріщинами. Найгірший стан на першому поверсі.

"Ми самі проводили косметичний ремонт як могли, а капітальний не проводилося. На то є кошторис, але нема виділено коштів", - розповідає Галина Мазурик, завідувач відділення стаціонарного догляду.

Немає у притулку і обігріву. Газ відключили два роки тому. Тож - взимку підопічних переводять у місцеву амбулаторію. Щоправда - умови там не кращі.

"Там ремонта тоже нет. Условия с нелучших, но мы выхода другого у нас нет. Некуда людей пересилить другое", - розповідає Галина Мазурик, завідувач відділення стаціонарного догляду.

На усіх пацієнтів лише одна санітарка. Єдина і ванна кімната, яка зовсім не пристосована для людей з інвалідністю.

"О тут притягаємо візок, просимо проживаючих: поможіть нам будь-ласка,бо я одна не можу підняти у ванну таку людину", - говорить Ірина Блага, санітарка.

Звіт комісії здійняв чималий галас. У районному центрі соцзахисту - зібралися усі - поліція, прокуратура, чиновники - перевіряють документи.

"Запити я подаю кожен рік, що нам треба то, то, то. Ну у зв'язку із відсутністю коштів у місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Але я в цьому невинна", - говорить Лариса Дзюбата, директор територіального центру соціального обслуговування Рогатинського району.

Та навіть попри скандал змінити що-небудь цього року навряд чи вдасться - зізнаються у районній владі. Капітальний ремонт і облаштування опалення обійдеться мінімум у два мільйони гривень. А в районі немає коштів навіть на зарплати медикам та вчителям.