На улице Антоновича в Киеве произошло массовое ДТП. В среду, 19 сентября, столкнулись пять автомобилей. Один человек госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos.

Отмечается, что водитель Volkswagen находится в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Все удары его авто пришлись на сторону водителя.

На месте ДТП работают врачи "скорой помощи" и правоохранители.

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