Ученые из университета Макгилл в Монреале провели исследование, как голос человека влияет на уровень доверия к нему. Для этого исследователи попросили участников прослушать серию записей с короткими нейтральными фразами. Важным было то, что для исследуемых канадский вариант английского был родным.

Все эти записи отличались друг от друга степенью уверенности в голосе, кроме того, у спикеров были акценты – начиная от родного канадского английского и заканчивая австралийским вариантом английского языка. Участников попросили оценить, насколько правдоподобным показалось им сообщение из каждой записи, сообщает Naked Science.

Во время прослушивания аудио испытуемые находились внутри аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии, что позволило ученым наблюдать, как изменяется активность мозга. Оказалось, когда человек принимает решение о доверии "своему" или "чужому" (определяя этот фактор при помощи акцента), в мозге активируются разные участки.

Таким образом, принятие решения о доверии человеку только на основании голоса - сложный процесс из-за нашего предвзятого отношения к членам собственной группы, в данном случае к землякам.

Однако в описываемом эксперименте на испытуемых влиял еще один фактор: уверенность в голосе собеседника. Выяснилось, что чем увереннее звучит человек, тем больше мы ему доверяем, даже невзирая на его принадлежность к группе "чужих".

Эту же тенденцию обнаруживали и более ранние исследования. Ряд экспериментов показал, что люди с большей вероятностью верят утверждениям, выраженным уверенным тоном, который характеризуется как более громкий, низкий и быстрый. Исследование ученых из Монреаля показало, что этот фактор пока остается более значимым при принятии решений, чем склонность доверять членам из своей группы.

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