Поражен стойкостью и мужеством: министр обороны Великобритании прибыл на Донбасс (фото) [ Редактировать ]
Британская делегация во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном посетила район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, Уильямсон отметил, что больше всего его поразили стойкость и мужество украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира.
Кроме того, делегация из Великобритании провела встречу с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, который сообщил об обстановке в районе проведения ООС и привел конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей на востоке Украины. Наев проинформировал Уильямсона о мерах, принимаемых Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.
Согласно сообщению, в ходе разговора обсуждался ряд гуманитарных инициатив командования Объединенных сил, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказание помощи учреждениям здравоохранения и детям, которые находятся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.
После посещения передовой командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно проинформировал о работе пунктов пропуска на линии разграничения, отметили в Минобороны.
В конце поездки британский чиновник заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине и всемерно поддерживать ее.
Ранее мы сообщали, украинские силы на Донабассе несут потери.
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