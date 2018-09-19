Британская делегация во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гевином Уильямсоном посетила район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, Уильямсон отметил, что больше всего его поразили стойкость и мужество украинских солдат, столкнувшихся с одной из самых агрессивных армий мира.

Кроме того, делегация из Великобритании провела встречу с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, который сообщил об обстановке в районе проведения ООС и привел конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей на востоке Украины. Наев проинформировал Уильямсона о мерах, принимаемых Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно сообщению, в ходе разговора обсуждался ряд гуманитарных инициатив командования Объединенных сил, направляемых на восстановление критически важных объектов инфраструктуры и оказание помощи учреждениям здравоохранения и детям, которые находятся в населенных пунктах, приближенных к линии соприкосновения.

После посещения передовой командующий ознакомил британских партнеров с работой одного из КПВВ, где подробно проинформировал о работе пунктов пропуска на линии разграничения, отметили в Минобороны.

В конце поездки британский чиновник заверил, что Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине и всемерно поддерживать ее.

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