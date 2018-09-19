"Дар Божий": Папа Римский высказался о сексе [ Редактировать ]
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Папа Римский Франциск во время встречи с молодыми людьми во Франции обсудил с ними тему секса и сексуальности. По его словам, это дар Божий, а не табу, который дан человеку для любви и создания новой жизни, сообщает пресс-служба Святого Престола.
"Сексуальность и секс - это дар Божий, а не табу. У него есть две цели - любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой, и телом", - пояснил понтифик.
Он также призвал молодых людей оберегать свою сексуальность и готовиться к этой любви, которая будет частью их жизни.
Кроме того, Франциск осудил порнографию как часть "индустрии лжи" и назвал ее "сексом, отделенным от любви". Папа согласился с тем, что человек по своей слабости и духовным недостаткам не всегда следует по "очень красивому пути", под которым подразумевается связь между мужчиной и женщиной.
Официально католическая церковь осуждает секс вне брака и выступает против средств контрацепции. В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI смягчил позицию церкви о презервативах, допустив, что их использование допустимо в качестве меры защиты от ВИЧ.
Ранее Папа Римский призвал итальянских мафиози к раскаянию.
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