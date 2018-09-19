Осеннее равноденствие-2018: что нужно сделать [ Редактировать ]
В Украине осеннее равноденствие в 2018 году произойдет 23 сентября. День и ночь будут длится по 12 часов.
По своим энергетическим особенностям равноденствие приравнивают к новолунию, поэтому считается, что этот день подходит для начинаний любых дел.
Также в этот день можно и нужно загадывать желания, энергия равноденствия поспособствует их исполнению.
Поскольку в этом году Сонце в момент пересечения экватора находится в знаке Весов, астрологи советуют уделить немного времени себе и провести его в одиночестве, медитируя и приводя свои мысли в порядок.
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