Двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, легендарного украинского боксера, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко пригласили преподавать в одном из самых популярных и престижных учебных заведений мира – Гарвардском университете.

В Гарварде заинтересовались курсом Владимира "Управление вызовами". Об этом рассказал в интервью изданию theБабель брат Владимира - Виталий Кличко.

"Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции с Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета и он согласился", - рассказал Виталий Кличко.

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