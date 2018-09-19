Кличко будет преподавать в Гарварде [ Редактировать ]
Двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, легендарного украинского боксера, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко пригласили преподавать в одном из самых популярных и престижных учебных заведений мира – Гарвардском университете.
В Гарварде заинтересовались курсом Владимира "Управление вызовами". Об этом рассказал в интервью изданию theБабель брат Владимира - Виталий Кличко.
"Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции с Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета и он согласился", - рассказал Виталий Кличко.
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