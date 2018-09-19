Употребление молока продлевает человеку жизнь, утверждают исследователи из Университета Макмастера в Канаде.

Защиту от преждевременной смерти молоко дает благодаря своей способности уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает MedicalXpress.

"Употребление трех молочных продуктов в день позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также защищает от преждевременной смерти", - заявили сотрудники Университета Макмастера.

В пользу их мнения говорят данные, полученные в ходе девятилетних наблюдений за более 136 тысячами человек в возрасте от 35 до 70 лет. Эти добровольцы были условно поделены на группы в зависимости от количества молочных продуктов, употребляемых ежедневно. За период наблюдений произошло более 6 тысяч смертей и были зафиксированы свыше 8 тысяч случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Участники, употреблявшие больше всего молочных продуктов (в среднем 3,2 порции), уменьшали риск смерти от заболеваний сосудов и сердца в среднем на 2,2% по сравнению с людьми, который не употребляли молочную продукцию", - установили в итоге специалисты.

Одна порция молочных продуктов в данном случае соответствует стакану молока или йогурта весом 244 грамма, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла.

Научные эксперты высказались о том, что польза молока в плане долголетия может быть обусловлена наличием специфических аминокислот, а также ненасыщенных жиров, витаминов К1 и К2, кальция, магния, калия, улучшающих состояние органов сердечно-сосудистой системы.

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