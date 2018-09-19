В Украине существует острая необходимость в приоритетности угля марки "Г" перед антрацитом. С момента начала войны на востоке представители угольной отрасли, в том числе, профсоюзы, неоднократно обращались к руководству страны с тем, чтобы уголь, который добывается в Украине, получил приоритет перед импортом. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

"Об этом мы твердили с самого начала войны, требовали, обращались к руководству страны, я лично обращался к Турчинову, чтобы шахты на украинской территории работали в полную силу, чтобы люди получали зарплату, чтобы украинские шахты финансировались. С 2014 года криком кричим, что нужно это делать - дать приоритет газовому углю! То, что касается украинских шахт, я двумя руками за приоритет их продукции", - отметил Николай Волынко.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о приоритете собственной украинской добычи угля перед импортом. "Украинский уголь марки А (антрацит) сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г", - отметил Владимир Гройсман.

Как ранее сообщалось, Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. Напомним, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина должна наращивать добычу собственного угля и приоритетно его использовать для потребностей всего энергетического комплекса, чтобы не зависеть от импортного антрацита.