Слезоточивый газ в парламенте: лидера оппозиции посадили за решетку [ Редактировать ]
Апелляционный суд в Приштине оставил в силе приговор, предусматривающий заключение лидера оппозиционной партии "Самоопределение" Альбина Курти и еще трех депутатов этой политической силы.
Об этом сообщает Мост.
Согласно принятому ранее решению местного суда косовской столицы, четыре члена "Самоопределения" были приговорены к тюремному заключению за использование слезоточивого газа в парламенте Косова и препятствование полиции при исполнении служебных обязанностей в марте 2018 года.
Альбина Курти приговорили к 17 месяцам лишения свободы, других депутатов также ждет заключения от 14 до 17 месяцев.
Члены "Самоопределения" препятствовали работе парламента, чтобы не допустить ратификации соглашения по границе с Черногорией и договора о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.
Парламенту Косова все-таки удалось ратифицировать соглашение по черногорско-косовской границе, но процесс создания Ассоциации сербских муниципалитетов так и не начался.
Кроме противодействия оппозиции, на сегодня существует решение Конституционного суда Косова, которым признаны неконституционными отдельные пункты соответствующего соглашения, которое было подписано Приштиной и Белградом в Брюсселе при посредничестве Европейского Союза.
Лидер "Самоопределения" Альбин Курти призвал граждан к участию в акции протеста 29 сентября в 14:00 в Приштине. Главной причиной для протестов стали идеи о разделе Косова и нынешняя правительственная политика.
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