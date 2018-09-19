"Вечно молодая": Алла Пугачева покорила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева появилась на фотографии в аккаунте Instagram своей подруги - врача-стоматолога Альбины Донцовой. На ней певица ослепительно улыбается и выглядит гораздо моложе своего возраста.
Поклонники певицы пришли в восторг от внешнего вида Пугачевой.
"Великая", "единственная и неповторимая", - пишут комментаторы.
Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева вынужденна закрыть бизнес в Москве.
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