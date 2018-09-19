Алла Пугачева появилась на фотографии в аккаунте Instagram своей подруги - врача-стоматолога Альбины Донцовой. На ней певица ослепительно улыбается и выглядит гораздо моложе своего возраста.

Поклонники певицы пришли в восторг от внешнего вида Пугачевой.

"Великая", "единственная и неповторимая", - пишут комментаторы.

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева вынужденна закрыть бизнес в Москве.