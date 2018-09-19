На Филиппинах обнаружили аномальное количество близнецов [ Редактировать ]
На Филиппинах на острове Алабат было обнаружено 22 пары близнецов. В целом на острове проживает 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов, об этом сообщает The Sun.
Четырехмесячные Джан и Джон являются самыми молодыми близнецами, а самыми старыми - 80-летние Юдосия и Антонониа.
Лишь за 2015 на острове родилось 12 пар близнецов. Ученые пока не могут объяснить причины столь высокой их рождаемости.
На Алабате также имеется пара сиамских близнецов - девочки срослись головами, и хирурги отказываются проводить операцию, поскольку ее они могут не пережить.
Местные доктора объясняют аномалию с близнецами не генетикой, а особенностями окружающей среды. В настоящее время ученые изучают питьевую воду острова. Помимо этого острова в мире есть лишь одно место, где близнецов еще больше - это деревня Конинхи в Индии. Там их насчитали аж 350 пар.
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