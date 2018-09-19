Россия использует на украинцах новейшие технологии воздействия - Порошенко [ Редактировать ]
Во время Форума издателей президент Петр Порошенко отметил, что сегодня агрессор использует новейшие технологии воздействия на сознание украинских граждан, сообщает пресс-служба президента.
"Эти технологии направлены на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал президент.
"Поэтому наш с вами общий долг всеми возможными средствами защитить украинское общество от дезинформации и деструктивной пропаганды Кремля", - отметил Петр Порошенко. Он добавил, что "не встречая должного сопротивления, Кремль расширяет фронта гибридной войны".
"Дальновидные политики, общественные деятели, журналисты, в том числе те, чьи книги присутствуют на Форуме, говорят о гибридной войне России против Евросоюза. Кремль хочет уничтожить европейское единство и солидарность, и европейскую идентичность", - отметил президент и добавил, что" одно из средств для этого - распространение фейков об Украине".
"Какими бы они ни были: начиная от "ихтамнет" и заканчивая о якобы украинский ракетой, которая сбила малазийский Боинг. Украина, которая платит самую высокую цену жизнью своих героев, защищая восточную границу Европы. Наш долг - не допустить дискредитации Украины, бороться с российской пропагандой внутри Украины, в Европе и во всем мире ", - отметил президент.
Глава государства отметил важную и активную роли именно книгоиздателей в защите национальных интересов: "Украинское книгоиздание является активной составляющей информационной сферы. Российская агрессия и гибридная война, развязанная против нас, превратила сознание украинских граждан на ключевую арену противоборства ".
"Сила и мощь нашего государства не только в численной армии, высокооснащенных Вооруженных Силах и развитой экономике, но я твердо убежден - сила и мощь нашего государства в украинской книге, кино, музыке, искусстве, и главное - в украинском языке", - подытожил глава государства.
Ранее мы сообщали, что в Украине успешно испытали реактивные снаряды.
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