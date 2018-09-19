Интимная лирика и электронное звучание: The Hardkiss представили новый альбом [ Редактировать ]
Украинская группа The Hardkiss представила третий студийный альбом "Залізна ластівка".
Работа над альбомом длилась около 2 лет, сообщает Сhangeua.
Новый альбом фронтвумен группы Юлия Санина сравнивает с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.
"Лирика стала интимнее, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя ", - говорится в релизе альбома.
Ранее мы сообщали, что альбом Пола Маккартни возглавил хит-парад США.
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