Украинская группа The Hardkiss представила третий студийный альбом "Залізна ластівка".

Работа над альбомом длилась около 2 лет, сообщает Сhangeua.

Новый альбом фронтвумен группы Юлия Санина сравнивает с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.

"Лирика стала интимнее, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя ", - говорится в релизе альбома.

Ранее мы сообщали, что альбом Пола Маккартни возглавил хит-парад США.