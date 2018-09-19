Собчак находится на раннем сроке беременности, об этом сообщил официальный представитель российской телеведущей Кирилл Суханов изданию Super.

"Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся",- сказал он.

Ксения Собчак замужем за российским актером Максимом Виторганом. У них есть сын Платон, которого Собчак родила 18 ноября 2016 года. Для Виторгана брак с Собчак - третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын 17-летний Даниил и 22-летняя дочь Полина.

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