Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашение с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт. Соответствующие документы есть в распоряжении "РБК-Украина".
Соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
Отметим, на сегодня между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Ожидается, что имплементация соглашения о поездках по ID-картам приведет к росту поступлений в государственный и местные бюджеты благодаря увеличению числа путешественников.
Ранее Ангела Меркель заявляла, что Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу.
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