19 сентября, молдавский президент Игорь Додон заявил, что вариант реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы будет определяться на референдуме.

Войска с территории левого берега Днестра должны будут покинуть зону после политического решения приднепровского конфликта, сообщает Deschide.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществование будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", - заявил глава государства.

Президент Молдовы также отметил, что после парламентских выборов необходимо будет предпринять шаги по свободному передвижению на двух берегах Днестра.

После того как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу, говорит Додон.

В то же время президент говорит, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое хранится там.

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